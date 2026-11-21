Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Vor dem Frost ins Warme fliehen Daniel Rühle 21.11.2026, 07:30 Uhr

i Der Winter kommt mit großen Schritten. Nun wird es richtig frostig, auch im Rhein-Hunsrück-Kreis. Matthias Bein/dpa

Es ist eine ganz besondere Zeit des Jahres, wenn die Tage kürzer werden und der Frost kommt, findet unser Autor. Um der Kälte zu entfliehen, kann man es sich drinnen schön gemütlich machen. Am besten mit einem digitalen Kaminfeuer.

Es ist ein wenig, als schriebe ich diese Zeilen in einem schwedischen Roman. Denn Henning Mankells Krimi „Vor dem Frost“ lässt sich wunderbar auf dieses Wochenende anwenden. Die ersten deutlicheren Minusgrade stehen an, nachdem es sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt hatte.







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