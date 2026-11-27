Varieté im Tier-Erlebnispark Von Monte-Carlo nach Bell: Stefan Dvorak ist Weltklasse Charlotte Krämer-Schick 27.11.2026, 10:00 Uhr

i Gemeinsam in Monte-Carlo (von links): Eddy Carello, Stefan Dvorak und Remo Müller. Im Januar 2026 gewann der 21-ährige Dvorak dort den Junior d’Argent beim New Generation Zirkusfestival. Stefan Dvorak

Er steht auf Bühnen in China, Spanien oder Frankreich, nun ist er in Bell zu sehen: Stefan Dvorak. Mit seinem „Rolla Rolla Act“ gehört er zur Weltklasse der Artisten. Dass er die großen Bühnen gegen die kleine in Bell tauscht, hat einen Grund.

Seine Artistik ist Weltklasse: Kein anderer vor Stefan Dvorak hat es bisher geschafft, auf elf Rollen zu balancieren. Und dass er dabei noch entspannt lächeln kann, grenzt an ein Wunder. Hoch konzentriert und doch mit scheinbarer Leichtigkeit schafft es der 21-Jährige, mit seinem „Rolla Rolla Act“ die Massen zu begeistern.







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