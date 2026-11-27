Er steht auf Bühnen in China, Spanien oder Frankreich, nun ist er in Bell zu sehen: Stefan Dvorak. Mit seinem „Rolla Rolla Act“ gehört er zur Weltklasse der Artisten. Dass er die großen Bühnen gegen die kleine in Bell tauscht, hat einen Grund.
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Seine Artistik ist Weltklasse: Kein anderer vor Stefan Dvorak hat es bisher geschafft, auf elf Rollen zu balancieren. Und dass er dabei noch entspannt lächeln kann, grenzt an ein Wunder. Hoch konzentriert und doch mit scheinbarer Leichtigkeit schafft es der 21-Jährige, mit seinem „Rolla Rolla Act“ die Massen zu begeistern.