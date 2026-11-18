Kristof Fröhlich im Porträt Vom Banker zum Tierparkchef in Rheinböllen Monika Pradelok 18.11.2026, 16:00 Uhr

i Tierparkchef zum Anfassen: Kristof Fröhlich (rechts) schaut gemeinsam mit Mitarbeiter Maurice bei den Erdmännchen vorbei. Teamarbeit spielt für den 44-Jährigen eine wichtige Rolle. „Der Tierpark ist keine One-Man-Show“, sagt er. Monika Pradelok

Hinter fast jeder Rolle steckt mehr, als man vermutet. Wir treffen die Menschen hinter den Kulissen und stellen sie vor. Heute berichten wir aus dem Alltag von Tierparkchef Kristof Fröhlich. Der hat einen ungewöhnlichen Berufsweg hinter sich.

Wie kommt man auf die Idee, einen Tierpark zu kaufen? Bei Kristof Fröhlich beginnt die Geschichte mit einem Mann, der ihn zunächst nicht als Mieter haben wollte. Wolfgang Kaus, damals Geschäftsführer des Hochwildschutzparks Hunsrück, wollte keine Studenten in seiner Immobilie.







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