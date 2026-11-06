Ärger über Umgang mit Altlast VG-Chef sieht Stillstand bei PFAS am Flughafen Hahn Monika Pradelok 06.11.2026, 10:00 Uhr

i Peter Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg, fordert regelmäßige Informationen über die PFAS-Belastung rund um den Flughafen Hahn. Er kritisiert, dass das Thema immer wieder öffentlich aufkommt, danach aber kaum noch etwas zu hören ist. dpa/Thomas Frey. picture alliance/dpa

Immer wieder wird über die Belastung mit Ewigkeitschemikalien (PFAS) rund um den Flughafen Hahn gesprochen – und dann wird es oft wieder schnell still, sagt Peter Müller. Kirchbergs VG-Bürgermeister fordert regelmäßige Infos für betroffene Gemeinden.

Mit einer Anfrage an die Kreisverwaltung haben die Grünen die Belastung mit sogenannten Ewigkeitschemikalien (PFAS) rund um den Flughafen Hahn in der jüngsten Kreistagssitzung aufgegriffen (wir berichteten). Dafür ernteten sie jedoch Kritik. Der frühere Kirchberger VG-Bürgermeister Harald Rosenbaum (CDU) warf ihnen vor, während ihrer mehr als zehnjährigen Regierungsbeteiligung auf Landesebene nichts für die PFAS-Sanierung unternommen zu haben. ...







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