Neubau oder Sanierung steht an Umstrittener Schulstandort in Sohren vor Entscheidung Thomas Torkler 19.11.2026, 18:00 Uhr

i Schulleiterin Sabrina Kluwig und VG-Bürgermeister Peter Müller plädierten für einen Neubau der Grundschule Sohren am Schulzentrum Sohren-Büchenbeuren. Thomas Torkler

In Sohren entscheidet der Verbandsgemeinderat, ob die Grundschule im Dorf saniert oder neu am Schulzentrum gebaut wird. Bürgerinitiative, Eltern und Behörden streiten leidenschaftlich – es geht um Identität, Sicherheit und Geld.

Die Grundschule Sohren zieht entweder ins Schulzentrum Sohren-Büchenbeuren um, wo sie neu errichtet werden soll, oder sie bleibt nach der Sanierung im Ortszentrum von Sohren. Die Verwaltung sieht im Neubau am Schulzentrum die kostengünstigere und nachhaltigere Variante.







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