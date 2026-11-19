In Sohren entscheidet der Verbandsgemeinderat, ob die Grundschule im Dorf saniert oder neu am Schulzentrum gebaut wird. Bürgerinitiative, Eltern und Behörden streiten leidenschaftlich – es geht um Identität, Sicherheit und Geld.
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Die Grundschule Sohren zieht entweder ins Schulzentrum Sohren-Büchenbeuren um, wo sie neu errichtet werden soll, oder sie bleibt nach der Sanierung im Ortszentrum von Sohren. Die Verwaltung sieht im Neubau am Schulzentrum die kostengünstigere und nachhaltigere Variante.