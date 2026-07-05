Wo einst Dauercamper lebten, soll bis 2031 ein hochwertiges Naturresort mit Glamping-Lodges, Tiny Houses und Stellplätzen für Wohnmobile entstehen. Hinter dem Großprojekt steckt der Tierpark Rheinböllen. Was Kristof Fröhlich konkret plant.
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Unbemerkt von der großen Öffentlichkeit führte jahrzehntelang ein Teil von Erbach, etwas abseits des Dorfes, sein Eigenleben. An der Pfaffenheck, hinter einer Schranke am Waldrand zwischen der A 61 und der Straße nach Perscheid, wandelte sich mit den Jahren ein Campingplatz zu einem Wohngebiet.