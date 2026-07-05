Neuer Urlaubsort im Hunsrück Tierpark Rheinböllen baut Naturresort Werner Dupuis 05.07.2026, 10:00 Uhr

i An Ort und Stelle wurden von Mitarbeitern des Tierparks und Helfern das Abrissmaterial zur Entsorgung separiert. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Wo einst Dauercamper lebten, soll bis 2031 ein hochwertiges Naturresort mit Glamping-Lodges, Tiny Houses und Stellplätzen für Wohnmobile entstehen. Hinter dem Großprojekt steckt der Tierpark Rheinböllen. Was Kristof Fröhlich konkret plant.

Unbemerkt von der großen Öffentlichkeit führte jahrzehntelang ein Teil von Erbach, etwas abseits des Dorfes, sein Eigenleben. An der Pfaffenheck, hinter einer Schranke am Waldrand zwischen der A 61 und der Straße nach Perscheid, wandelte sich mit den Jahren ein Campingplatz zu einem Wohngebiet.







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