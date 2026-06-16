Sehr amateurhaft ging ein 39-Jähriger aus der VG Kirchberg vor, der mehrfach einen Tankstellenshop überfallen hat. Er stand nun in Bad Kreuznach vor dem Landgericht.
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Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach einen 39-Jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchberg, der im September die Tankstelle in Lautzenhausen überfallen hat. Die zweite Strafkammer mit dem Vorsitzenden Richter Dominik Mayer ordnete zudem die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt für eine Therapie an.