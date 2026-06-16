Räuber war geständig Tankstellenüberfall Lautzenhausen: Täter verurteilt Christine Jäckel 16.06.2026, 10:00 Uhr

i Das Landgericht Bad Kreuznach verurteilte einen 39-Jährigen aus der VG Kirchberg wegen eines Überfalls auf die Tankstelle in Lautzenhausen im September 2025 zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten. Christine Jäckel

Sehr amateurhaft ging ein 39-Jähriger aus der VG Kirchberg vor, der mehrfach einen Tankstellenshop überfallen hat. Er stand nun in Bad Kreuznach vor dem Landgericht.

Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach einen 39-Jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchberg, der im September die Tankstelle in Lautzenhausen überfallen hat. Die zweite Strafkammer mit dem Vorsitzenden Richter Dominik Mayer ordnete zudem die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt für eine Therapie an.







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