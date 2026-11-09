Wahrlich festlich ging es zu in der Stephanskirche in Simmern: Mit dem Titel „Festliches Barock“ hatten Stephanskantorei, Camerata Risonanza und Solisten unter der Leitung von Kantorin Christine Marx nicht zu viel versprochen.
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Viele Jahrhunderte war es vergessen, heute kennt wohl jeder zumindest den ersten Satz des „Gloria in excelsis Deo“ von Antonio Vivaldi. Erklang es doch bereits in einigen Filmen, etwa in „Shine“ Mitte der 1990er-Jahre. Mit seinem strahlenden Klang erhellte das Gloria in D tonal am Sonntagabend auch die Simmerner Stephanskirche.