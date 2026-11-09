„Festliches Barock“ in Simmern
Stephanskantorei darf Konzert nicht ohne Zugabe beenden
„Festliches Barock“ lautete der Titel eines Konzerts der Stpehanskantorei gemeinsam mit der Camerata Risonanza und den Solistinn
„Festliches Barock“ lautete der Titel eines Konzerts der Stpehanskantorei gemeinsam mit der Camerata Risonanza und den Solistinnen Dohyun Lee, Julie Vivienne Becker (beide Sopran) und Lea Becker (Alt) in der Simmerner Stephanskirche.
Charlotte Krämer-Schick

Wahrlich festlich ging es zu in der Stephanskirche in Simmern: Mit dem Titel „Festliches Barock“ hatten Stephanskantorei, Camerata Risonanza und Solisten unter der Leitung von Kantorin Christine Marx nicht zu viel versprochen.

Lesezeit 2 Minuten
Viele Jahrhunderte war es vergessen, heute kennt wohl jeder zumindest den ersten Satz des „Gloria in excelsis Deo“ von Antonio Vivaldi. Erklang es doch bereits in einigen Filmen, etwa in „Shine“ Mitte der 1990er-Jahre. Mit seinem strahlenden Klang erhellte das Gloria in D tonal am Sonntagabend auch die Simmerner Stephanskirche.
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