Unfallaufnahme läuft
Stau auf A61: Unfall auf Höhe Boppard
Symbolfoto: Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.
Autofahrer unterwegs auf der Autobahn 61 im Vorderhunsrück müssen am Dienstagnachmittag, 3. März, mit Verzögerungen rechnen. Grund ist ein Unfall.

Zu einem Verkehrsunfall auf der A61 ist es am Dienstag, 3. März, gekommen. Wie die Polizeiautobahnstation (Past) Mendig auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, ist die Unfallstelle auf Höhe der Abfahrt Boppard in Fahrtrichtung Koblenz. Eine Streife der Past sei aktuell an der Unfallaufnahme, nähere Auskünfte zum Unfallhergang deshalb noch nicht möglich.

