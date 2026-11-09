Rhein-Hunsrück – die Kolumne Sommerbote macht letzten Stopp im Hunsrück Charlotte Krämer-Schick 09.11.2026, 07:30 Uhr

i Dieser zarte Distelfalter nutzte unseren Schabbacher Garten, um ein wenig Herbstsonne zu tanken. Charlotte Krämer-Schick

Die schöne Hunsrücker Herbstsonne und die letzten Blüten nutzte ein Distelfalter, um sich in Schabbach noch einmal aufzutanken. Gut gestärkt geht es für ihn dann vermutlich in Richtung Afrika.

Kaum zeigte die Sonne dieser Tage wieder ihre ganze Kraft, nutzte sie ein Distelfalter, um sich in unserem Schabbacher Garten aufzuwärmen. Wie gut, dass ich in meinem Naturgarten auch noch ein paar kleine Blüten habe, an denen er sich laben kann. Hier und da blüht noch seine Leibspeise, die Distel.







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