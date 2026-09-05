Hitze und Dürre setzen dem Staatswald Schlierschied zu. Revierleiter Hartmut Frohnweiler spricht von „dramatischen Schäden“. Zugleich versucht Landesforsten RLP, Wasser im Wald zu halten und den Wald an die veränderten Bedingungen anzupassen.
Lesezeit 3 Minuten
Zwischen Eichen, Fichten und Kiefern fallen sie direkt ins Auge: Buchen mit braunen Blättern, schütteren Kronen und abgestorbenen Ästen. Was im Hochsommer zunächst wie eine herbstliche Verfärbung aussieht, ist für Förster ein ernstes Warnsignal.„Wir haben hier dramatische Schäden“, sagt Revierleiter Hartmut Frohnweiler bei einem Termin mit unserer Zeitung im Staatswald Schlierschied.