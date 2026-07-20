Wanderung auf den Gleisen So feiert Hans Dunger das Jubiläum der Hunsrückquerbahn Thomas Torkler 20.07.2026, 10:00 Uhr

i Hans Dunger am Ende seiner Wanderung von Nannhausen zum Bahnhof Kirchberg. Thomas Torkler

Vor 125 Jahren kam der erste Zug in Kirchberg an. Damals wurde die Strecke der Hunsrückquerbahn von Simmern aus in den westlichen Hunsrück erweitert. Zum Jahrestag gab es jetzt eine ungewöhnliche Aktion.

Wenn es um geschichtsträchtige Daten geht, ist Hans Dunger zuallererst Chronist der Hunsrücker Geschichte, vor allem der seiner Heimatstadt Kirchberg. Nun galt es für ihn, ein besonderes Datum zu würdigen. Am 14. Juli 1901 wurde die Strecke der Hunsrückquerbahn von Simmern nach Kirchberg eingeweiht.







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