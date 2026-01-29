Direktkandidat Wahlkreis 16 Simmerner (21) hat Landtag in Mainz ins Visier genommen Andreas Nitsch 29.01.2026, 15:00 Uhr

Bei der Kommunalwahl 2024 haben ihn die Bürger in den Verbandsgemeinderat Simmern-Rheinböllen gewählt. „Über dieses Vertrauen habe ich mich sehr gefreut“, sagt Fynn Stefan Klein aus Simmern. Der 21-Jährige tritt bei der Landtagswahl für die FDP an.

Gerade erst feierte er seinen 21. Geburtstag, nun will er den Wahlkreis 16 aufmischen: Fynn Stefan Klein aus Simmern tritt bei der Landtagswahl am 22. März für die FDP an. Verhilft ihm seine jugendliche Unbekümmertheit zu einem Überraschungserfolg? Erste Erfahrungen in der Kommunalpolitik konnte Klein bereits sammeln.







Artikel teilen

Artikel teilen