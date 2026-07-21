Französischlehrerin übersetzt
Oberwesel: Flaschenpost könnte von jungem Paar stammen
Was besagt die handgeschriebene Notiz, die in der am Rheinufer in Oberwesel entdeckten Flaschenpost war?
Was besagt die handgeschriebene Notiz, die in der am Rheinufer in Oberwesel entdeckten Flaschenpost war?
Dieter Eidens-Holl

Was steckt hinter der handschriftlichen Notiz, die in der am Rheinufer in Oberwesel gefundenen Flaschenpost steckte? Die Übersetzung einer Französischlehrerin bringt etwas Licht ins Dunkel.

Lesezeit 1 Minute
Die Flaschenpost aus dem Jahr 1958, die bei Bauarbeiten am Rheinufer in Oberwesel gefunden wurde, erregt weiterhin Aufmerksamkeit. Nach Erscheinen des Artikels hat sich nun eine Französischlehrerin bei unserer Zeitung gemeldet und uns ihre Interpretation der handgeschriebenen Notiz mitgeteilt.
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