Französischlehrerin übersetzt Oberwesel: Flaschenpost könnte von jungem Paar stammen Lara Kempf 21.07.2026, 10:00 Uhr

i Was besagt die handgeschriebene Notiz, die in der am Rheinufer in Oberwesel entdeckten Flaschenpost war? Dieter Eidens-Holl

Was steckt hinter der handschriftlichen Notiz, die in der am Rheinufer in Oberwesel gefundenen Flaschenpost steckte? Die Übersetzung einer Französischlehrerin bringt etwas Licht ins Dunkel.

Die Flaschenpost aus dem Jahr 1958, die bei Bauarbeiten am Rheinufer in Oberwesel gefunden wurde, erregt weiterhin Aufmerksamkeit. Nach Erscheinen des Artikels hat sich nun eine Französischlehrerin bei unserer Zeitung gemeldet und uns ihre Interpretation der handgeschriebenen Notiz mitgeteilt.







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