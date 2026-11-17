Benefizkonzert in Emmelshausen Musik (auch) in Gedenken an Schwester Lea Ackermann Charlotte Krämer-Schick 17.11.2026, 10:00 Uhr

i Am 31. Oktober 2023 ist die Gründerin der „Lea-Ackermann-Stiftung“, Schwester Lea Ackermann, gestorben. Ihr Erbe aber lebt weiter. Archiv Werner Dupuis. Werner Dupuis

Vor drei Jahren starb Schwester Lea Ackermann, Gründerin von Solwodi und der Lea-Ackermann-Stiftung. Vergessen ist sie nicht, ihr Erbe lebt weiter. Das Kammerorchester Rhein-Hunsrück spielt zugunsten der Stiftung in Emmelshausen.

Drei Jahre ist es her, dass Schwester Lea Ackermann gestorben ist. Drei Jahre, in denen die von ihr im Jahr 2020 gegründete Stiftung weiter Gutes tut. Wenn auch in etwas anderer Form. Denn zwischenzeitlich stand auf der Kippe, ob die Stiftung weiter bestehen kann.







Artikel teilen

Artikel teilen