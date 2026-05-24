Treffpunkt für Jung und Alt
Mörsdorf freut sich über neuen Generationenspielplatz
Wie es in Mörsdorf üblich ist kamen Alt und Jung gemeinsam zur Einweihung des Spielplatzes an der Kita Wunderlay.
Wie es in Mörsdorf üblich ist kamen Alt und Jung gemeinsam zur Einweihung des Spielplatzes an der Kita Wunderlay.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Erst im April eröffnete die neue Kita Wunderlay in Mörsdorf, nun folgt das nächste Highlight: Das Hunsrückdorf freut sich über einen neuen Generationenspielplatz. Mit dem neuen Piratenschiff geht für die Kinder ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

Lesezeit 2 Minuten
Piraten ahoi! Dem Kommando ihres Bürgermeisters Marcus Kirchhoff folgten die Mörsdorfer Kinder nur allzu gerne und stürmten bei der offiziellen Eröffnung ihr Piratenschiff. Es ist die Attraktion des neuen Kinderspielplatzes, der direkt gegenüber der im April eröffneten Kita Wunderlay gebaut wurde.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren