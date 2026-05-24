Treffpunkt für Jung und Alt Mörsdorf freut sich über neuen Generationenspielplatz Werner Dupuis 24.05.2026, 18:00 Uhr

i Wie es in Mörsdorf üblich ist kamen Alt und Jung gemeinsam zur Einweihung des Spielplatzes an der Kita Wunderlay. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Erst im April eröffnete die neue Kita Wunderlay in Mörsdorf, nun folgt das nächste Highlight: Das Hunsrückdorf freut sich über einen neuen Generationenspielplatz. Mit dem neuen Piratenschiff geht für die Kinder ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

Piraten ahoi! Dem Kommando ihres Bürgermeisters Marcus Kirchhoff folgten die Mörsdorfer Kinder nur allzu gerne und stürmten bei der offiziellen Eröffnung ihr Piratenschiff. Es ist die Attraktion des neuen Kinderspielplatzes, der direkt gegenüber der im April eröffneten Kita Wunderlay gebaut wurde.







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