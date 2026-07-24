Verzweigungen und Sackgassen
Maislabyrinth in Kappel lädt zum Erkunden ein
Uli Bauer ist ein begeisterter Landwirt. Das Maislabyrinth bereitet ihm sichtlich Freude
Uli Bauer ist ein begeisterter Landwirt. Das Maislabyrinth bereitet ihm sichtlich Freude
Werner Dupuis

Erst nach rechts, dann nach links und dann? Ein Maislabyrinth kann für ordentlich Verwirrung sorgen. Wer sich der Herausforderung trotzdem gerne einmal stellen möchte, ist in diesem Jahr beim Geflügelhof Bauer in Kappel goldrichtig.

Lesezeit 2 Minuten
Spaß für Groß und Klein bietet das Maislabyrinth des Geflügelhofes Bauer in Kappel, das am kommenden Wochenende eröffnet wird. In einem 8,8 Hektar großen Maisfeld wurde hier ein Labyrinth angelegt, das es zu erkunden gilt. Zwei Kilometer lang wäre der direkte Weg.
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