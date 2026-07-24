Verzweigungen und Sackgassen Maislabyrinth in Kappel lädt zum Erkunden ein Werner Dupuis 24.07.2026, 15:00 Uhr

i Uli Bauer ist ein begeisterter Landwirt. Das Maislabyrinth bereitet ihm sichtlich Freude Werner Dupuis

Erst nach rechts, dann nach links und dann? Ein Maislabyrinth kann für ordentlich Verwirrung sorgen. Wer sich der Herausforderung trotzdem gerne einmal stellen möchte, ist in diesem Jahr beim Geflügelhof Bauer in Kappel goldrichtig.

Spaß für Groß und Klein bietet das Maislabyrinth des Geflügelhofes Bauer in Kappel, das am kommenden Wochenende eröffnet wird. In einem 8,8 Hektar großen Maisfeld wurde hier ein Labyrinth angelegt, das es zu erkunden gilt. Zwei Kilometer lang wäre der direkte Weg.







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