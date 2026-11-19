Ausstellung im Schloss Simmern Kunstkreis Hunsrück präsentiert Plakate der 20er-Jahre Werner Dupuis 19.11.2026, 15:00 Uhr

i Als Gemeinschaftswerk entstand ein imaginäres Filmplakat, das bei der Vernissage am Sonntag dem Publikum präsentiert wird. Werner Dupuis

Im Schloss Simmern entsteht ein Filmplakat, das es nie gab: Acht Künstler verbinden Ölmalerei und künstliche Intelligenz zu einem Gemeinschaftswerk im Stil der 20er-Jahre. Zur Vernissage am 22. November öffnen sich nostalgische Bilderwelten.

Bilder erzählen Geschichten – ob inflationär auf dem Smartphone, klassisch im Kino, im Fernsehen oder auf einer Leinwand in Öl oder Aquarell. Die Mitglieder des Kunstkreises Hunsrück haben sich anlässlich ihrer Jahresausstellung für eine Mixtur entschieden.







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