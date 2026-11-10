Technik prägt Geschichte neu KI verändert Filme und historische Berichterstattung Werner Dupuis 10.11.2026, 11:00 Uhr

i Die Digitalisierung des umfangeichen Bestandes des Kreisarchivs, das vom Vorsitzenden des Hunsrücker Geschichtsvereins Dr. Fritz Schellack geleitet wird, gehört auch zu seinen Aufgaben. Dupuis Werner

Künstliche Intelligenz verändert, wie Geschichte im Film erzählt wird – von virtuellen Kulissen bis zu digitalen Massenszenen. Die Chancen sind groß, doch wer wacht über Fakten, Authentizität und Verantwortung?

Nicht nur die Darstellung vergangener Epochen mit all ihren Facetten, sondern auch die Beschäftigung mit Trends und deren Auswirkungen auf das Zeitgeschehen gehören zu den Aufgaben eines Geschichtsvereins. Deshalb gilt der immer stärker in die Gesellschaft vordringenden künstlichen Intelligenz (KI) auch die besondere Aufmerksamkeit eines Geschichtsvereins.







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