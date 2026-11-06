Was tut sich in den Gaststätten im Rhein-Hunsrück-Kreis? Wir haben uns umgeschaut und stellen heute Jörg Herbst und seinen Tiefenbacher Hof vor. Dort bietet er Wildspezialitäten an und macht den Gasthof zu einem besonderen Treffpunkt.
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Jörg Herbst ist ein vielbeschäftigter Mann. Obwohl sein Tiefenbacher Hof donnerstags erst um 17 Uhr öffnet, gibt es schon vorher einiges zu tun: Das von ihm erlegte Wild muss zerlegt, die Zutaten für die Speisen müssen vorbereitet werden. Dazwischen nimmt sich Herbst Zeit für unsere Zeitung.