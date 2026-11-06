Gastro am Fuß des Soonwaldes Jörg Herbst hütet die letzte Gaststätte in Tiefenbach Monika Pradelok 06.11.2026, 12:00 Uhr

i Wirt aus Leib und Seele: Jörg Herbst zapft hinter der Theke des Tiefenbacher Hofs ein Bier. Seit Juni 2020 führt er das Gasthaus, das der Gemeinde Tiefenbach gehört. Monika Pradelok

Was tut sich in den Gaststätten im Rhein-Hunsrück-Kreis? Wir haben uns umgeschaut und stellen heute Jörg Herbst und seinen Tiefenbacher Hof vor. Dort serviert er Wild aus eigener Jagd im Soonwald und macht den Gasthof zu einem besonderen Treffpunkt.

Jörg Herbst ist ein vielbeschäftigter Mann. Obwohl sein Tiefenbacher Hof donnerstags erst um 17 Uhr öffnet, gibt es schon vorher einiges zu tun: Das von ihm erlegte Wild muss zerlegt, die Zutaten für die Speisen müssen vorbereitet werden. Dazwischen nimmt sich Herbst Zeit für unsere Zeitung.







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