Jahrelang wurde beraten und geplant. Am Mittwoch, 25. November, war es so weit: Der erste Spatenstich für einen Besucherpark der Bundesgartenschau 2029 im Oberen Mittelrheintal erfolgte – an keinem geringeren Ort als der Burg Rheinfels in St. Goar.
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Die Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal kann kommen. Nach Jahren der Planung wird das Großprojekt nun auch baulich sichtbar. Der erste Spatenstich, am Mittwoch, 25. November, auf Burg Rheinfels in St. Goar, bildete den Auftakt für die geplanten Baumaßnahmen in der historischen Anlage.