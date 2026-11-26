Erster Spatenstich Jetzt wird Burg Rheinfels zum zentralen Buga-Spielort Lara Kempf 26.11.2026, 13:30 Uhr

i Über den Spatenstich für die Buga 2029 auf Burg Rheinfels freuten sich (von links nach rechts): Frank Hastenteufel von der SGD Nord, Timo Lang, Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), Nina Engels-Riegel, Mittelrhein-Weinprinzessin, Volker Boch, Verbandsvorsteher des Zweckverbands Welterbe Oberes Mittelrheintal, Jörg Denninghoff, Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Sven Teuber, Minister für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz, Sven Stimac, Geschäftsführer der BUGA gGmbH, Falko Hönisch, Bürgermeister von St. Goar, Peter Unkel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein und Achim Schloemer, Geschäftsführer Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft GmbH. Lara Kempf

Jahrelang wurde beraten und geplant. Am Mittwoch, 25. November, war es so weit: Der erste Spatenstich für einen Besucherpark der Bundesgartenschau 2029 im Oberen Mittelrheintal erfolgte – an keinem geringeren Ort als der Burg Rheinfels in St. Goar.

Die Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal kann kommen. Nach Jahren der Planung wird das Großprojekt nun auch baulich sichtbar. Der erste Spatenstich, am Mittwoch, 25. November, auf Burg Rheinfels in St. Goar, bildete den Auftakt für die geplanten Baumaßnahmen in der historischen Anlage.







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