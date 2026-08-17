Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Immer wachsam bleiben! Marvin Conradi 17.08.2026, 06:30 Uhr

i Blitzer an der Autobahn bremsen manch einen Bleifuß schnell aus. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Sie sollen stets für Verkehrssicherheit sorgen, sind mitunter aber auch tückisch versteckt: Radarfallen sorgen nicht bei jedem Autofahrer für Freude. Unser Kolumnist blickt auf zwei ganz besonders versteckte Exemplare zurück.

Vor Kurzem war ich in der Nähe von Frankfurt unterwegs. Auf dem Rückweg war ich überrascht, dass auf der A3 zwischen Mönchhof-Dreieck und Wiesbadener Kreuz die Autobahn aufgrund einer Baustelle recht lange einspurig geführt wird. Kaum ist die Baustelle vorbei, kommt der Traum eines jedes Autofahrers: Eine vierspurige Autobahn ohne Verkehr.







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