Sie sollen stets für Verkehrssicherheit sorgen, sind mitunter aber auch tückisch versteckt: Radarfallen sorgen nicht bei jedem Autofahrer für Freude. Unser Kolumnist blickt auf zwei ganz besonders versteckte Exemplare zurück.
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Vor Kurzem war ich in der Nähe von Frankfurt unterwegs. Auf dem Rückweg war ich überrascht, dass auf der A3 zwischen Mönchhof-Dreieck und Wiesbadener Kreuz die Autobahn aufgrund einer Baustelle recht lange einspurig geführt wird. Kaum ist die Baustelle vorbei, kommt der Traum eines jedes Autofahrers: Eine vierspurige Autobahn ohne Verkehr.