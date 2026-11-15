Heimatjahrbuch vorgestellt
Hunsrückkalender 2027 vereint Tradition und Neuheiten
Mit Freude präsentieren Landrat Volker Boch (von rechts), Claudia Schrod vom Böhmer Druck Service, Schriftleiter Achim Baumgarte
Mit Freude präsentieren Landrat Volker Boch (von rechts), Claudia Schrod vom Böhmer Druck Service, Schriftleiter Achim Baumgarten und Klaus Adams, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, den neuen Rhein-Hunsrück-Kalender.
Dieter Diether

Historische Darstellungen, Biografien, Gedichte: Bereits seit 99 Jahren können Menschen aus dem Rhein-Hunsrück-Kalender vieles über ihre Heimat erfahren. Auch die 2027er-Ausgabe hat wieder einiges zu bieten.

Lesezeit 1 Minute
Seit 1928 der erste „Hunsrückkalender“ veröffentlicht wurde, sind 99 Jahre vergangen, und die jetzt erschienene 2027er-Ausgabe reiht sich qualitativ nahtlos in die Reihe der Vorgänger ein. Landrat Volker Boch freute sich, das Heimatjahrbuch inmitten vieler der annähernd 50 Autoren vorstellen zu können.
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