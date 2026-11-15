Historische Darstellungen, Biografien, Gedichte: Bereits seit 99 Jahren können Menschen aus dem Rhein-Hunsrück-Kalender vieles über ihre Heimat erfahren. Auch die 2027er-Ausgabe hat wieder einiges zu bieten.
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Seit 1928 der erste „Hunsrückkalender“ veröffentlicht wurde, sind 99 Jahre vergangen, und die jetzt erschienene 2027er-Ausgabe reiht sich qualitativ nahtlos in die Reihe der Vorgänger ein. Landrat Volker Boch freute sich, das Heimatjahrbuch inmitten vieler der annähernd 50 Autoren vorstellen zu können.