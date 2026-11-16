Erste Saison erfolgreich HeimatTouren zeigen den Hunsrück von anderer Seite Monika Pradelok 16.11.2026, 12:00 Uhr

i Das zwölfköpfige Moderatorenteam organisiert und begleitet die HeimatTouren des Hunsrückvereins. Mit viel Engagement und regionalem Wissen bringen die Mitglieder den Teilnehmern die Besonderheiten ihrer Heimat näher. Hunsrückverein/HeimatTouren/Markus Schubach

Von Hildegard von Bingen über die Kelten bis hin zur Industriegeschichte: Die HeimatTouren des Hunsrückvereins bieten besondere Einblicke in die Region. Was hinter dem Konzept steckt und welche Neuerungen für 2027 geplant sind.

Einsteigen, zurücklehnen und die eigene Heimat aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen: Mit diesem Konzept sind die HeimatTouren des Hunsrückvereins in diesem Jahr neu an den Start gegangen. Die Bilanz nach der ersten Saison fällt laut Michaela Clemens-Kopp, Hubertus Beicht und Achim Baumgarten erfreulich aus.







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