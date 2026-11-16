Von Hildegard von Bingen über die Kelten bis hin zur Industriegeschichte: Die HeimatTouren des Hunsrückvereins bieten besondere Einblicke in die Region. Was hinter dem Konzept steckt und welche Neuerungen für 2027 geplant sind.
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Einsteigen, zurücklehnen und die eigene Heimat aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen: Mit diesem Konzept sind die HeimatTouren des Hunsrückvereins in diesem Jahr neu an den Start gegangen. Die Bilanz nach der ersten Saison fällt laut Michaela Clemens-Kopp, Hubertus Beicht und Achim Baumgarten erfreulich aus.