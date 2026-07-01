Eine Hängeseilbrücke für Boppard – ja oder nein? Nach wochenlangen Vorberatungen hat der Stadtrat nun beschlossen, das Projekt auf den Weg zu bringen. Doch nicht bei allen Ratsmitgliedern stößt das Vorhaben auf Zustimmung.
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Die Entscheidung ist gefallen: Der Bopparder Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung für den Bau einer Hängeseilbrücke über dem Ewigbachtal ausgesprochen. Der Beschlussfassung gingen jedoch einige Diskussionen voraus.Rückblick: Angestoßen wurde das Vorhaben von dem Unternehmen Eberhard Bewehrungsbau aus Riedlingen, das die Brücke gerne bauen und betreiben würde.