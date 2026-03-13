Besuch in Büchenbeuren
Göring-Eckhardt: Nicht aufhören, miteinander zu reden
Viele Besucher ließen sich im Café International in Büchenbeuren das Buch von Katrin Göring-Eckhardt (links) signieren.
Dieter Junker

Hoher Besuch im Café International in Büchenbeuren: Die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt legte dort einen Zwischenstopp ein und stellte ihr neues Buch vor. Den Besuchern wollte sie eine ganz besondere Nachricht nahebringen.

Nicht aufhören, miteinander zu reden. Auch mal schweigen und sich bewusst machen, dass auch der andere recht haben könnte. Und lächeln, auch bei Widersprüchen. Das ist die Botschaft von Katrin Göring-Eckardt – und ihres neuen Buches „Deutschland, lass uns reden“.

