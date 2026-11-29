Hollywood-Feeling am Flughafen Hahn: Ein Filmteam aus Kirn dreht dort Szenen für die Fortsetzung des Actionfilms „Westwind“.
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Kameras, Mikrofone, Regieanweisungen und sommerlich gekleidete Menschen bei minus vier Grad: Am Samstag hat sich das Terminal des Flughafens Hahn in eine Filmkulisse verwandelt. Das Kirner Filmteam um Regisseur und Produzent Achim Goldschmidt absolvierte seinen zweiten Drehtag für den neuen Actionthriller „Westwind – Nobody Knows“, die direkte Fortsetzung des erfolgreichen Kinofilms „Westwind – Dark Shadows“.