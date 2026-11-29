Fortsetzung von „Westwind“ Filmteam dreht am Flughafen Hahn neuen Actionthriller Sebastian Schmitt 29.11.2026, 11:02 Uhr

i Ungewöhnliches Treiben im Terminal: 54 Beteiligte, darunter 38 Statisten, verwandelten den Flughafen Hahn am Samstag in eine Filmkulisse. Sebastian Schmitt

Hollywood-Feeling am Flughafen Hahn: Ein Filmteam aus Kirn dreht dort Szenen für die Fortsetzung des Actionfilms „Westwind“.

Kameras, Mikrofone, Regieanweisungen und sommerlich gekleidete Menschen bei minus vier Grad: Am Samstag hat sich das Terminal des Flughafens Hahn in eine Filmkulisse verwandelt. Das Kirner Filmteam um Regisseur und Produzent Achim Goldschmidt absolvierte seinen zweiten Drehtag für den neuen Actionthriller „Westwind – Nobody Knows“, die direkte Fortsetzung des erfolgreichen Kinofilms „Westwind – Dark Shadows“.







Artikel teilen

Artikel teilen