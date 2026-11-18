Boris von Skossyreff will Hitlers Geheimagent, Fürst von Andorra, Oxford-Doktorand und vieles mehr gewesen sein. Ein Dokumentarfilm beleuchtet sein abenteuerliches Leben. Wir verlosen Tickets für die Filmpremiere in Boppard.

Der internationale Dokumentarfilm „Boris Skossyreff: Der Betrüger, der König wurde“ wird aufgrund des großen Interesses am Mittwoch, 25. November, erneut im Bopparder Kino gezeigt. Die Rhein-Zeitung verlost unter allen Leserinnen und Lesern 20-mal 2 Eintrittskarten für den Film im Bopparder Kino. Interessierte können sich ab sofort unter www.rhein-zeitung.de/boris für die Tickets bewerben.

Im Mittelpunkt des Films steht Boris von Skossyreff, der auch in Boppard sowie in Mörsdorf und Mermuth im Hunsrück lebte. Was soll er nicht alles gewesen sein? Hitlers Geheimagent, Fürst von Andorra, Oxford-Doktorand, Major der Wehrmacht ... oder bloß ein talentierter Hochstapler?

Der Baron, wie er sich am liebsten nennen ließ, starb 1989 in Boppard. Heute ist sein abenteuerliches Leben für manche Menschen interessanter denn je: Die Dreharbeiten des Filmprojekts von Regisseur Jorge Cebrián aus Andorra waren im Jahr 2022 gestartet. Gedreht wurde in Andorra, Spanien, Portugal, Frankreich, den Niederlanden und in Deutschland. Mit Dreharbeiten und Interviews in Boppard, Mörsdorf und darüber hinaus hat die Rhein-Zeitung das Projekt unterstützt.

Zeitzeugen erinnern sich an Boris von Skossyreff. Entstanden ist ein 90-minütiger Film, der sich kritisch mit dieser Figur auseinandersetzt.

Ab sofort können Sie, liebe Leserinnen und Leser, bis zum 20. November an der Verlosung der Kinotickets teilnehmen. Hier geht es zur Anmeldung: www.rhein-zeitung.de/boris

Mehr über Boris von Skossyreff lesen Sie auch in unserem neuen Magazin „Ich, Hitlers Geheimagent“, das Sie unter www.rhein-zeitung.de/magazin bestellen können. Holen Sie sich eine außergewöhnliche Geschichte aus der Region nach Hause. Auf 68 Seiten widmet sich die Rhein-Zeitung Boris von Skossyreff und den vielen Erzählungen, die sich um sein Leben ranken. Im Mittelpunkt stehen die Ergebnisse einer langjährigen Recherche mit historischen Dokumenten, Fotografien sowie Gesprächen mit Zeitzeugen und Historikern.