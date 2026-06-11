Was für ein Abend im Emmelshausener Stadtpark: Die Frechen Karnevals-Kinner hatten zu einem doppelten Jubiläum geladen – und nicht nur drei kölsche Top-Bands kamen zum Stelldichein unterm Sternenhimmel. Mehr als 1000 Zuschauer feierten mit dem FKK.
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Mehr als 1000 Karten verkauft und den Emmelshausener Stadtpark in eine ganz besondere Atmosphäre getaucht: Das ist den Frechen-Karnevalskinner Emmelshausen (FKK) nun zum zweiten Mal gelungen, erstmals vor drei Jahren. Mit „Kölsche Tön unterm Sternenhimmel“ feierte der FKK nun gleich zwei Jubiläen, zum einen das eigene 20-jährige Bestehen und damit einhergehend 3 mal 11 närrische Jahre Tanzende Sterne.