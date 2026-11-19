Geständnis mit Folgen Ex-Mann soll Skoda-Diebstahl in Auftrag gegeben haben Christine Jäckel 19.11.2026, 09:22 Uhr

i Am Landgericht Bad Kreuznach wurde ein 30-Jähriger wegen eines Autodiebstahls im Hunsrück zu drei Jahren Haft verurteilt. dpa/Bernd Glebe. picture alliance/dpa

Ein Skoda verschwindet im Hunsrück, wenig später wird der Wagen in Mainz entdeckt. Der Dieb wird zu drei Jahren Haft verurteilt. Im Prozess belasten ein Originalschlüssel und ausgewertete Handydaten auch den früheren Ehemann der Besitzerin.

Der Diebstahl eines Skodas hat für einen 30-Jährigen erhebliche Konsequenzen: Das Landgericht Bad Kreuznach verurteilte den erheblich vorbestraften albanischen Staatsbürger am Dienstag zu drei Jahren Haft. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er den Wagen am Abend des 29.







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