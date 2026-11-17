Gemüse, Obst, Kräuter: Simmern soll im nächsten Jahr zu einer essbaren Stadt werden. Was genau angepflanzt werden soll und wer das Angebot vor allem nutzen könnte.
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Die „Idee, das Projekt „Essbare Stadt“ auch in Simmern durchzuführen, entstand in einem Gespräch mit Frau Georg“, berichtet Kristina Müller-Bongard. Die Stadtgärtnerin Daniele Georg war zuvor bei einer Schulung auf das Projekt aufmerksam geworden. Sowohl die Leiterin des Hunsrück-Museums als auch Georg fanden die 2010 in Andernach begonnene Idee interessant, Kübel mit essbaren Pflanzen in der Stadt aufzustellen und für alle verfügbar zu machen.