Bepflanzungen starten im Mai Essbare Stadt soll Bereicherung für Simmerner werden Marie Pörsch 17.11.2026, 17:00 Uhr

i Die Kübel mit essbaren Pflanzen, die im Zuge des Projektes "Essbare Stadt" aufgestellt werden sollen, sollen die Mittagspausen der Simmerner versüßen. Marie Pörsch

Gemüse, Obst, Kräuter: Simmern soll im nächsten Jahr zu einer essbaren Stadt werden. Was genau angepflanzt werden soll und wer das Angebot vor allem nutzen könnte.

Die „Idee, das Projekt „Essbare Stadt“ auch in Simmern durchzuführen, entstand in einem Gespräch mit Frau Georg“, berichtet Kristina Müller-Bongard. Die Stadtgärtnerin Daniele Georg war zuvor bei einer Schulung auf das Projekt aufmerksam geworden. Sowohl die Leiterin des Hunsrück-Museums als auch Georg fanden die 2010 in Andernach begonnene Idee interessant, Kübel mit essbaren Pflanzen in der Stadt aufzustellen und für alle verfügbar zu machen.







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