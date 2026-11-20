Rhein-Hunsrück – die Kolumne Es glitzert und funkelt überall Lara Kempf 20.11.2026, 07:30 Uhr

i Beleuchtete Häuser und Gärten erhellen dieser Tage bereits die Dunkelheit. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Lichterketten, Sterne, Tannenbäume: Die anstehende Adventszeit spiegelt sich auch in der Dekoration der Häuser und Straßen wieder. Das stellte unsere Autorin in den vergangenen Tagen vermehrt fest.

Der erste Advent lässt zwar noch eine Woche auf sich warten, doch schon jetzt herrscht in den Straßen und Häusern weihnachtliche Stimmung. Besonders wenn sich der Tag dem Ende zu neigt und es langsam dunkel wird, glitzert und funkelt es überall.Morgens wird es später hell, abends früher dunkel.







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