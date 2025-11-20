Für den guten Zweck Er holt die Bergsteiger-Elite in den Hunsrück 20.11.2025, 12:00 Uhr

i Daumen hoch: Bauunternehmer Volker Schmitt (links) hat den Extremkletterer Thomas Huber nach Liebshausen geholt. Hilko Röttgers

Kommt ein Elite-Bergsteiger nach Liebshausen ... Was wie der Einstieg in einen schalen Witz klingt, hat sich vor einigen Tagen tatsächlich ereignet. Und das schon zum vierten Mal. Was ist das los?

Für seine hohen Berge ist das kleine Örtchen Liebshausen nicht gerade bekannt. Trotzdem waren dort schon vier Mal Elite-Bergsteiger und Extremkletterer zu Gast und haben in der jeweils ausverkauften Antonius-Halle von ihren Abenteuern erzählt. Hans Kammerlander war dort, ebenso wie Gerlinde Kaltenbrunner und die Huberbuam, Alexander und Thomas Huber.







