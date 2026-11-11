Wahrzeichen wird Treffpunkt Eine halbe Million Euro für den Kirchberger Wasserturm Annalena Bischoff 11.11.2026, 14:00 Uhr

i Mithilfe einer Förderung aus dem Programm „Starkes Land“ wird der Wasserturm in Kirchberg schick gemacht. Stadtbürgermeister Werner Wöllstein (rechts) und Achim Kistner, Geschäftsführer der LAG Hunsrück, sind gespannt auf das Ergebnis. Annalena Bischoff

Aus einem sanierungsbedürftigen Bauwerk soll ein lebendiger Treffpunkt werden: Mit einer Förderung über eine halbe Million Euro will die Stadt Kirchberg ihren Wasserturm nicht nur erhalten, sondern ihm wieder neues Leben einhauchen.

Wer sich in der Umgebung von Kirchberg orientieren will, kann den Blick zum Wasserturm richten. Mit seinen 36 Metern ist das historische Bauwerk auch aus der Ferne zu sehen. Selbst Menschen, die sich im Wald verirrt hatten, sollen den Turm schon als Wegweiser zurück in die Zivilisation genutzt haben, erzählt Stadtbürgermeister Werner Wöllstein.







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