Leuchtend rote Blätter, die an Japans berühmtes Kōyō erinnern: Ein Baum am Landgasthof „Altes Stadttor“ in Kastellaun weckt bei unserer Autorin Erinnerungen an ihre Zeit in Fernost.
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Manchmal muss man gar nicht weit reisen, um sich an einen ganz bestimmten Ort zurückversetzt zu fühlen. Mir ist das neulich in Kastellaun passiert. Auf dem Weg zu einem Termin fiel mein Blick auf einen Ahornbaum am Landgasthof „Altes Stadttor“. Seine Blätter leuchteten in einem derart kräftigen Rot, dass ich unweigerlich an Japan denken musste.