Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Ein Hauch von Japan mitten in Kastellaun Monika Pradelok 19.11.2026, 07:30 Uhr

i Der Baum am Landgasthof „Altes Stadttor“ in Kastellaun leuchtet in kräftigem Rot und erinnert an das japanische Kōyō, der farbenprächtigen Verfärbung der Blätter im Herbst. Monika Pradelok

Leuchtend rote Blätter, die an Japans berühmtes Kōyō erinnern: Ein Baum am Landgasthof „Altes Stadttor“ in Kastellaun weckt bei unserer Autorin Erinnerungen an ihre Zeit in Fernost.

Manchmal muss man gar nicht weit reisen, um sich an einen ganz bestimmten Ort zurückversetzt zu fühlen. Mir ist das neulich in Kastellaun passiert. Auf dem Weg zu einem Termin fiel mein Blick auf einen Ahornbaum am Landgasthof „Altes Stadttor“. Seine Blätter leuchteten in einem derart kräftigen Rot, dass ich unweigerlich an Japan denken musste.







Artikel teilen

Artikel teilen