Mastershausen erhält für die Neugestaltung des Dorfplatzes 178.500 Euro vom Land Rheinland-Pfalz. Mehr Grün soll die Aufenthaltsqualität verbessern, zwei Bouleplätze könnten für den Freizeitfaktor sorgen. Wie sich der Dorfplatz entwickeln soll.
Lesezeit 1 Minute
In der Regel werden Förderbescheide der zuständigen Ministerien in offizieller Runde im Rathaus oder nachrichtlich und ohne Beteiligung des Publikums übermittelt. Nicht so in Mastershausen. Hier wurde die Übergabe eines Förderbescheids in Höhe von 178.