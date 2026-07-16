Neugestaltung in Mastershausen Dorfplatz soll zum Treffpunkt aller Generationen werden Werner Dupuis 16.07.2026, 15:00 Uhr

i Einen Förderbescheid über 178.500 Euro übergab Staatssekretärin Vanessa Fischer (Zweite von links) dem Mastershausener Ortsbürgermeister Jörg Kabelitz. Auch VG-Bürgermeister Chrstian Keimer (links), der Kreisbeigeordnete Wolfgang Spitz und die SPD-Landtagsabgeordnte Ruth Greb würdigten das Projekt. Werner Dupuis

Mastershausen erhält für die Neugestaltung des Dorfplatzes 178.500 Euro vom Land Rheinland-Pfalz. Mehr Grün soll die Aufenthaltsqualität verbessern, zwei Bouleplätze könnten für den Freizeitfaktor sorgen. Wie sich der Dorfplatz entwickeln soll.

In der Regel werden Förderbescheide der zuständigen Ministerien in offizieller Runde im Rathaus oder nachrichtlich und ohne Beteiligung des Publikums übermittelt. Nicht so in Mastershausen. Hier wurde die Übergabe eines Förderbescheids in Höhe von 178.







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