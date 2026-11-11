Ein Krimiklassiker, ungewöhnliche Bühneneffekte und jede Menge Spielfreude: Mit Edgar Wallace’ „Das Gasthaus an der Themse“ feiert Dastobi eine umjubelte Premiere mit Standing Ovations in Niederburg.
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Mord und Totschlag, Shantys und ausgelassene Kneipenstimmung: Mit Edgar Wallace’ „Das Gasthaus an der Themse“ beweist die Theatergruppe Dastobi in ihrer neuen Spielzeit Mut zur Abwechslung. Vor ausverkauftem Haus präsentiert das Ensemble im Niederburger Generationenhaus eine Mischung aus Krimiklassiker, einer gehörigen Prise Humor, musikalischen Überraschungen und dramatischen Wendungen.