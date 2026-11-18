Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Das verrückte Flugzeug von Kirchberg Daniel Rühle 18.11.2026, 07:30 Uhr

i Ein Flugzeug in Kirchberg? Das kann man sehen, wenn man auf Satellitenbildern genau hinschaut. Federico Gambarini/dpa

Nanu, was ist das denn? Kondensstreifen über Kirchberg? Unser Autor hat sich auf Spurensuche begeben.

Wieso mir bei meiner Arbeit ab und an der Gedanke an den absoluten Klassiker des Klamauk-Films „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“ von 1980 kommt? Na wegen Kirchberg. Aber was hat Kirchberg mit US-amerikanischen Komödien-Stars wie Leslie Nielsen (vor allem bekannt durch die Reihe „Die nackte Kanone“) oder Lloyd Bridges (als „Admiral Benson“ in „Hot Shots“ unvergessen) zu tun?







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