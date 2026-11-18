Nanu, was ist das denn? Kondensstreifen über Kirchberg? Unser Autor hat sich auf Spurensuche begeben.
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Wieso mir bei meiner Arbeit ab und an der Gedanke an den absoluten Klassiker des Klamauk-Films „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“ von 1980 kommt? Na wegen Kirchberg. Aber was hat Kirchberg mit US-amerikanischen Komödien-Stars wie Leslie Nielsen (vor allem bekannt durch die Reihe „Die nackte Kanone“) oder Lloyd Bridges (als „Admiral Benson“ in „Hot Shots“ unvergessen) zu tun?