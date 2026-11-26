Närrischer Lindwurm fällt aus Das sagt die Stadt Boppard zur Absage des Abendzuges Martin Boldt 26.11.2026, 17:00 Uhr

i Der Bopparder Abendzug zählt zu den Highlights des Straßenkarnevals am Mittelrhein. Für 2027 wurde er mit Blick auf die Vielzahl an Baustellen im Bereich der Zugstrecke abgesagt. Suzanne Breitbach

Der Straßenkarneval im Rhein-Hunsrück-Kreis muss im kommenden Jahr ohne den Bopparder Abendzug auskommen. Die Stadt spricht von einem Verlust für das gesellschaftliche Leben in der Stadt. Überlegungen für eine Alternativroute fanden keinen Konsens.

Der beliebte Bopparder Abendzug am Karnevalssonntag wird 2027 nicht stattfinden. Diese Hiobsbotschaft überbrachte das Zugkomitee der drei veranstaltenden Vereine, der Bälzer Sangesgilde KG Knorrköpp, der KG Schwarz-Gold Baudobriga und des Närrischen Carnevalvereins Boppard, nur wenige Tage nach Sessionseröffnung.







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