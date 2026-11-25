Ursache weiter unklar Brand in Laufersweiler bricht in Mülltonnen aus Sebastian Schmitt 25.11.2026, 10:00 Uhr

i Warum genau die Mülltonnen in Laufersweiler in Brand gerieten und das Feuer in der Folge auf ein Wohnhaus übergriff, ist immer noch unklar. Sebastian Schmitt

Für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Kirchberg kam es am vergangenen Wochenende zu einem Großeinsatz: In Laufersweiler brannte ein Wohnhaus. Die Polizei hat nun erste Ermittlungsergebnisse vorzuweisen.

Nach dem Wohnhausbrand am frühen Samstagmorgen in Laufersweiler gibt es neue Erkenntnisse. Wie die Polizeiwache am Flughafen Hahn bestätigt, brach das Feuer in den unmittelbar an der Hauswand stehenden Mülltonnen aus. Von dort griffen die Flammen auf die Hecke, die Fassade und schließlich auf den Dachstuhl des Wohnhauses über.







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