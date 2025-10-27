Gesellschafter tagen am Montag Boppard: Kommunen fordern Zukunft für Heilig Geist 27.10.2025, 13:00 Uhr

i Gehen im Heilig Geist Boppard bald die Lichter aus? Eine Gesellschafterversammlung des GKM befasst sich jedenfalls am Montag, 27. Oktober, mit dem Standort. Philipp Lauer

Mehr Geld oder Klinik-Aus: Mit der „finalen“ Forderung an den Rhein-Hunsrück-Kreis befasst sich die Gesellschafterversammlung des GKM am Montag, 27. Oktober – und mit einem Offenen Brief von Kreis, Stadt Boppard und Stiftung.

Zwischen dem Gemeinschaftsklinikum (GKM) Mittelrhein, der Träger des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard ist, und dem Rhein-Hunsrück-Kreis rumort es weiter. Nachdem das GKM mehr Geld vom Kreis gefordert und angekündigt hatte, das Heilig Geist andernfalls zu schließen, hatte Landrat Volker Boch diese Forderung als nicht tragbar zurückgewiesen.







