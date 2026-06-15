Helfer präsentieren sich Blaulichttag lockte viele Besucher nach Boppard Marc Schenten 15.06.2026, 16:00 Uhr

i Die DLRG präsentierte ihr Rettungsboot und erklärte Kindern die Aufgaben der Wasserrettung. Marc Schenten

Polizei, Feuerwehr, die DLRG, das Rote Kreuz – sie alle gehören zur Blaulichtfamilie. Diese präsentierte jetzt in Boppard die Bandbreite ihres Könnens.

Die Stadt Boppard stand am Sonntag ganz im Zeichen der sogenannten „Blaulichtfamilie“. Beim Blaulichttag 2026 verwandelten sich Marktplatz, Burgplatz und das Gelände rund um das Römerkastell in eine große Erlebnis- und Informationsmeile. Zahlreiche Hilfs- und Rettungsorganisationen präsentierten ihre Arbeit, moderne Einsatztechnik und vielfältige Mitmachangebote.







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