Helfer präsentieren sich
Blaulichttag lockte viele Besucher nach Boppard
Die DLRG präsentierte ihr Rettungsboot und erklärte Kindern die Aufgaben der Wasserrettung.
Die DLRG präsentierte ihr Rettungsboot und erklärte Kindern die Aufgaben der Wasserrettung.
Marc Schenten

Polizei, Feuerwehr, die DLRG, das Rote Kreuz – sie alle gehören zur Blaulichtfamilie. Diese präsentierte jetzt in Boppard die Bandbreite ihres Könnens.

Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Boppard stand am Sonntag ganz im Zeichen der sogenannten „Blaulichtfamilie“. Beim Blaulichttag 2026 verwandelten sich Marktplatz, Burgplatz und das Gelände rund um das Römerkastell in eine große Erlebnis- und Informationsmeile. Zahlreiche Hilfs- und Rettungsorganisationen präsentierten ihre Arbeit, moderne Einsatztechnik und vielfältige Mitmachangebote.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren