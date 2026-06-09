Blütenfülle, opulente Farben und betörender Duft: Im Rosengarten in Medenscheid gab es am Welterbe-Tag einiges zu erleben.
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„Wir kommen wieder“, das war die einhellige Resonanz der Besucher des Rosengartens im Bacharacher Ortsteil Medenscheid am UNESCO-Welterbetag. Mehr 200 Besucher waren der Einladung von Beate Lieber und Stefanie Langer in ihr Rosen- und Blumenparadies auf den Rheinhöhen gefolgt und alle waren fasziniert von der Blütenfülle, den opulenten Farben und dem betörenden Duft.