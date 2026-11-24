Festlich geschmückte Stände, weihnachtliche Lieder und fröhliches Kinderlachen: Am ersten Adventswochenende wird in Beltheim die Weihnachtszeit eingeläutet. Dann verwandelt sich der Dorfplatz wieder in einen Treffpunkt für Groß und Klein.
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Wenn Lichterketten den Dorfplatz erhellen, der Duft von Glühwein durch die Luft zieht und Familie und Nachbarn sich zum gemütlichen Beisammensein treffen, ist in Beltheim wieder Weihnachtsmarktzeit. Am ersten Adventswochenende, 28. und 29. November, wird wieder gemeinsam auf dem Gemeindeplatz an der Kirche gefeiert.