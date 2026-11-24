Weihnachtsmarkt auf Dorfplatz Beltheim läutet gemeinsam die Adventszeit ein Annalena Bischoff 24.11.2026, 12:00 Uhr

i Der Besuch vom Nikolaus gehört zu den Höhepunkten des Beltheimer Weihnachtsmarkts. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Kinder wieder auf ihn freuen. Sabrina Böß

Festlich geschmückte Stände, weihnachtliche Lieder und fröhliches Kinderlachen: Am ersten Adventswochenende wird in Beltheim die Weihnachtszeit eingeläutet. Dann verwandelt sich der Dorfplatz wieder in einen Treffpunkt für Groß und Klein.

Wenn Lichterketten den Dorfplatz erhellen, der Duft von Glühwein durch die Luft zieht und Familie und Nachbarn sich zum gemütlichen Beisammensein treffen, ist in Beltheim wieder Weihnachtsmarktzeit. Am ersten Adventswochenende, 28. und 29. November, wird wieder gemeinsam auf dem Gemeindeplatz an der Kirche gefeiert.







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