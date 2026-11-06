Urgestein in Rheinböllen
Abschied von Bernd Raab: Ende einer Ära im Stadtrat
Nach 32 Jahren verlässt das kommunalpolitische Urgestein auf eigenen Wunsch den Stadtrat.
Nach 32 Jahren verlässt das kommunalpolitische Urgestein auf eigenen Wunsch den Stadtrat.
Dieter Diether

Fast sein halbes Leben engagiert sich Bernd Raab bereits für seine Heimatstadt Rheinböllen. Damit ist zum Ende des Jahres allerdings Schluss. Wie er heute auf 32 Jahre als Stadtratsmitglied blickt.

Lesezeit 1 Minute
Der Dezember beschließt nicht nur das Jahr 2026 – auch ein außergewöhnliches kommunalpolitisches Engagement in Rheinböllen endet: Mit 70 Jahren verabschiedet sich Bernd Raab aus dem Stadtrat, dem er 32 Jahre lang angehörte. Vier Stadtbürgermeister sah er kommen und gehen; er war Zweiter und Erster Beigeordneter und agierte viele Jahre als Fraktionssprecher der CDU im Rat.
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