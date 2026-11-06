Kollision bei Weinsheim Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der K98 06.11.2026, 12:03 Uhr

i Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern die Unfallstelle auf der K98 nach dem Frontalzusammenstoß. Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Frontalzusammenstoß auf der K98: In einer Kurve kollidieren BMW X1 und ein Ford Focus Kombi, Feuerwehrkräften eilen zur Unfallstelle.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 98 zwischen Rüdesheim und Weinsheim sind am Freitagmorgen kurz nach 9 Uhr eine Autofahrerin und ein Autofahrer leicht verletzt worden, berichtet die Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim. In einer Kurve kollidierten ein BMW X1 und ein Ford Focus Kombi.







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