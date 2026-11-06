Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der K98
Frontalzusammenstoß auf der K98: In einer Kurve kollidieren BMW X1 und ein Ford Focus Kombi, Feuerwehrkräften eilen zur Unfallstelle.
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Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 98 zwischen Rüdesheim und Weinsheim sind am Freitagmorgen kurz nach 9 Uhr eine Autofahrerin und ein Autofahrer leicht verletzt worden, berichtet die Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim. In einer Kurve kollidierten ein BMW X1 und ein Ford Focus Kombi.