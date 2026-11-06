Kollision bei Weinsheim
Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der K98
Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern die Unfallstelle auf der K98 nach dem Frontalzusammenstoß.
Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern die Unfallstelle auf der K98 nach dem Frontalzusammenstoß.
Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Frontalzusammenstoß auf der K98: In einer Kurve kollidieren BMW X1 und ein Ford Focus Kombi, Feuerwehrkräften eilen zur Unfallstelle.

Lesezeit 1 Minute
Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 98 zwischen Rüdesheim und Weinsheim sind am Freitagmorgen kurz nach 9 Uhr eine Autofahrerin und ein Autofahrer leicht verletzt worden, berichtet die Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim. In einer Kurve kollidierten ein BMW X1 und ein Ford Focus Kombi.
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