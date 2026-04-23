Es soll nur eine Übergangslösung sein, aber eine gute: Die VG Langenlonsheim-Stromberg hat für rund 100 Quadratmeter mehr Fläche gesorgt. Grund sind steigende Schülerzahlen. Was die Module kosten und wie die Kinder sie finden.
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Wegen kontinuierlich steigender Schülerzahlen und fehlender Räume platzt die dreizügige Grundschule (GS) am Sonnenberg Langenlonsheim (zwölf Klassen) derzeit aus allen Nähten – Tendenz steigend. Hinzu kommt, dass im Rahmen des Neubaus der daran angrenzenden Gemeindehalle und dem einhergehenden Neubau von Klassenräumen noch einige Zeit ins Land geht.