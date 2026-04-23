Grundschule Langenlonsheim Zwei neue Container bieten mehr Platz für Unterricht Dieter Ackermann 23.04.2026, 17:00 Uhr

i Claus-Werner Dapper-Fichtner (links), Michael Cyfka (rechts), Friederike Rabe (3.von rechts), Maria Külzer (3.von links), Kinder und Lehrkräfte, zeigten sich angetan von der Übergangslösung 'Schulcontainer'. Dieter Ackermann

Es soll nur eine Übergangslösung sein, aber eine gute: Die VG Langenlonsheim-Stromberg hat für rund 100 Quadratmeter mehr Fläche gesorgt. Grund sind steigende Schülerzahlen. Was die Module kosten und wie die Kinder sie finden.

Wegen kontinuierlich steigender Schülerzahlen und fehlender Räume platzt die dreizügige Grundschule (GS) am Sonnenberg Langenlonsheim (zwölf Klassen) derzeit aus allen Nähten – Tendenz steigend. Hinzu kommt, dass im Rahmen des Neubaus der daran angrenzenden Gemeindehalle und dem einhergehenden Neubau von Klassenräumen noch einige Zeit ins Land geht.







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