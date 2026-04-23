Grundschule Langenlonsheim
Zwei neue Container bieten mehr Platz für Unterricht
Claus-Werner Dapper-Fichtner (links), Michael Cyfka (rechts), Friederike Rabe (3.von rechts), Maria Külzer (3.von links), Kinder
Claus-Werner Dapper-Fichtner (links), Michael Cyfka (rechts), Friederike Rabe (3.von rechts), Maria Külzer (3.von links), Kinder und Lehrkräfte, zeigten sich angetan von der Übergangslösung 'Schulcontainer'.
Dieter Ackermann

Es soll nur eine Übergangslösung sein, aber eine gute: Die VG Langenlonsheim-Stromberg hat für rund 100 Quadratmeter mehr Fläche gesorgt. Grund sind steigende Schülerzahlen. Was die Module kosten und wie die Kinder sie finden.

Lesezeit 1 Minute
Wegen kontinuierlich steigender Schülerzahlen und fehlender Räume platzt die dreizügige Grundschule (GS) am Sonnenberg Langenlonsheim (zwölf Klassen) derzeit aus allen Nähten – Tendenz steigend. Hinzu kommt, dass im Rahmen des Neubaus der daran angrenzenden Gemeindehalle und dem einhergehenden Neubau von Klassenräumen noch einige Zeit ins Land geht.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren