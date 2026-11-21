Kolumne „Randnotizen“ vom Chef „Yo-ho-ho und ’ne Buddel voll Rum!“ Marian Ristow 21.11.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Kevin Rühle. MRV

Haben Sie schon einmal in Ihre Fernbedienung gebissen? Nein? Wenn Sie das tun wollen, dann tun Sie es. „Die Schatzinsel“, die neue Serie auf MGM+, müssen sie dafür aber nicht schauen.

W enn man mich nachts um 3 Uhr wecken würde – aus welchem Grund auch immer – und würde notieren, zu welchen geistigen Leistungen ich aus der Tiefschlafphase gerissen zu dieser Nachtzeit fähig wäre, könnte man sich eines sicher sein: Den Anfang des Romans „Die Schatzinsel“ könnte ich problemlos zitieren.







Artikel teilen

Artikel teilen