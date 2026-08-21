Vortrag in Bad Kreuznach Willi Schäfers bewegtes Leben vom Bären zum Striptease Jens Fink 21.08.2026, 11:00 Uhr

i Im Saal der Evangelischen Matthäus-Kirchengemeinde erzählte Steffen Kaul den zahlreichen Zuhörern vom bewegten Leben des Willi Schäfer. Jens Fink

Von Bären umarmt, von Narben gezeichnet: Das Leben des „Bäre-Willi“ war alles andere als gewöhnlich, wie Steffen Kaul zeigt. Willi Schäfer war ein Mann, der mit Raubtieren rang, als Double von Curd Jürgens filmte und später die Nacht zum Tag machte.

Seit den 1950er-Jahren war der „Bäre-Willi“ ein stadtbekannter Mann. In der Reihe „So war das domols in Kreiznach“ beleuchtete Steffen Kaul im Saal der Evangelischen Matthäus-Gemeinde das bewegte Leben eines furchtlosen Dompteurs, der später diverse Etablissements in der Stadt betrieb.







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